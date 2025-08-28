Tellado insiste en el adelanto electoral y acusa a Sánchez de "secuestrar" y "colapsar" la política del país

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha insistido de nuevo en el adelanto electoral tras los casos de corrupción que afectan "al PSOE y al entorno del presidente".

Miguel Tellado, secretario general del PP, en una entrevista en la que ha echado balones fuera en la gestión de los incendios en las comunidades del PP ("no ha habido errores y sí falta de medios"), ha defendido a Fernández Mañueco y ha vuelto de nuevo a culpar de todo esto al Gobierno de España, ha respondido a otras preguntas relacionadas con algunas noticias publicadas este jueves en los medios de comunicación.

Dos de esas cuestiones, que le pregunta Inés García, en directo, son las siguientes. La primera, que publica 'La Razón', es la de que el PP se está planteando llamar a declarar en el Senado, en la Comisión de Investigación por el caso Koldo, a Santos Cerdán. Y la segunda, publicada por su parte en 'Artículo 14', es que desde Génova se está planteando la posibilidad de que se convoquen elecciones si el Gobierno no consigue presentar unos Presupuestos.

Tellado responde afirmativamente a la primera pregunta y lo hace de este modo: "Es evidente que estamos ante un Gobierno acorralado por la corrupción, Santos Cerdán es el último de los secretarios generales del PSOE investigado y en prisión, en estos momentos, y el anterior, que es José Luis Ábalos, también está investigado".

Por tanto, añade Tellado, que "estamos ante un caso de corrupción generalizada que afecta al Gobierno de Sánchez, con ramificaciones que afectan directamente al PSOE, y probablemente a su financiación irregular, y que afectan también al entorno personal y familiar del presidente".

Así, asegura que, al ser la oposición, "van a utilizar todos los recursos a nuestro alcance", y será en el Senado, y en el seno de esa comisión de investigación, donde se determinen los tiempos de comparecencia de cada una de las personas que han sido citadas en esa comisión.

Y en cuanto a la segunda pregunta, Tellado insiste en que esta es "una legislatura fallida": "Es Pedro Sánchez el que debería volver y convocar elecciones. Y darse cuenta de la situación en que se encuentra su Gobierno (...) No debería arrastrar a todo un país", subraya, porque, según su opinión, "cada vez son más los españoles que piden elecciones".

Por eso, mantiene y concluye que "España no puede ser un país secuestrado por un político acorralado por la Justicia". En el vídeo podemos ver completa esta intervención.