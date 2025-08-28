Inés García rebate a Tellado tras afirmar que Mañueco estuvo "al pie del cañón" de los incendios: "Estaba en Cádiz"

El secretario general del PP asegura que Mañueco ha estado a la altura desde que "los fuegos alcanzaron la dimensión que alcanzaron", sin embargo, la presentadora de Al Rojo Vivo le desmonta tal afirmación.

Miguel Tellado, secretario general del PP, insiste en Al Rojo Vivo en culpar al Gobierno de España de la gestión de los grandes incendios que se han sucedido (y aún están ocurriendo) en algunas comunidades de España, entre ellas, Castilla y León (donde hay aún fuegos activos), pese a que son las comunidades quienes tienen estas competencias.

El secretario del PP persiste y subraya, de nuevo, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Gobierno de España en su conjunto no han estado a la altura. Ante esta afirmación, la pregunta de Inés García era clara: "¿Ha estado Alfonso Fernández Mañueco a la altura?"

Tellado defiende al presidente de Castilla y León: "Los dispositivos autonómicos, en colaboración con la UME, han sido los que han apagado los incendios, y ha estado al pie del cañón desde el primer momento, desde que los fuegos cobraron las dimensiones que cobraron, por lo que creo que no ha escatimado en recursos y esfuerzos". Además, insiste: "Todos los recursos de esta comunidad han estado a disposición para apagar los incendios y atender a las personas que han sido víctimas de ellos".

Sin embargo, García le desmonta su afirmación y le recuerda que Mañueco "estaba en Cádiz" y que "llegó a Castilla y León con el nivel 2 de emergencia ya decretado". Pero Mañueco insiste en decir que "cuando los fuegos alcanzaron el nivel que alcanzaron, el presidente de la Junta de Castilla y León estaba al pie del cañón atendiendo al Cecopi y formando parte del dispositivo autonómico".

Pero García le insiste: "El nivel 2 de emergencia ya estaba decretado cuando Mañueco llegó a la comunidad". Pero los incendios, responde esta vez Tellado, "estaban perfectamente atendidos por los servicios de extinción de la comunidad". En el vídeo podemos ver al completo este debate.