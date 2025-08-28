Tellado echa balones fuera en la gestión de los incendios en las CCAA del PP: "No ha habido errores y sí falta de medios"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, no solo no ha hecho autocrítica en su entrevista en ARV sino que ha apuntado al Gobierno, al que acusa de haber llegado "tarde y mal" y ofrecer los medios solicitados.

Para el Partido Popular, sus comunidades autónomas no han cometido ningún error en la gestión de los incendios forestales que han asolado a España las últimas semanas. Es más, no solo no hacen autocrítica, sino que apuntan al Gobierno, al que acusan que ha llegado "tarde y mal" y no les ofrecieron los medios que requirieron.

Esa es la dinámica que ha adoptado el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la entrevista de este jueves en Al Rojo Vivo, donde ha echado balones fuera y ha defendido que las CCAA del PP no han hecho nada mal y ha sido el Gobierno de España el que "no ha estado a la altura de las circunstancias".

"Son los dispositivos de las comunidades autónomas los que han trabajado duro para hacer frente a estos incendios de gran magnitud", ha defendido Tellado, quien ha hecho hincapié en que "no ha habido errores, ha habido faltas de medios".

Preguntado por las 50 medidas para luchar contra los incendios que presentó el PP este lunes, en el que se le habían colado varias anotaciones, Tellado se ha limitado a decir que "se trata de impulsar y mejorar" las medidas.

Como se puede ver en el documento, que así envió el Partido Popular a los periodistas, llama especialmente la atención el punto 18 donde hablan de programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas. Ahí, entre paréntesis, hay una anotación en la que se puede leer textualmente: "ya se hacen, hay que dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos".