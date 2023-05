"Hemos asistido a una nueva e inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de la ultraderecha española, a la que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electorales". Estas son las declaraciones que ha realizado Otegi tras la renuncia de los siete candidatos de Bildu que pertenecieron a ETA.

Unas palabras a las que ha reaccionado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, de forma contundente. "Nos llama ultraderechista. No, Arnaldo Otegi, somos tus víctimas las que hemos hecho esta denuncia", ha indicado.

Consuelo Ordóñez ha dejado claro que ellos no responden a ningún partido político. "Eso es lo que os molesta, nuestra independencia y coherencia, algo que vosotros no tenéis", ha asegurado, dejando claro que llevan 25 años demostrando que no pertenecen a ningún partido.