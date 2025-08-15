Las tres victorias de Putin antes de verse con Trump: reconocimiento internacional y Alaska como clave

¿Por qué es importante? Los expertos creen que el mandatario ruso ya ha salido victorioso, especialmente con el lugar de la reunión. Al ser en Alaska, se evidencia que las fronteras se pueden mover para decidir sobre Ucrania estando muy lejos del país.

Vladímir Putin tiene razones para sonreír, ya que antes de su encuentro con Donald Trump en Alaska, ha logrado un objetivo crucial: el reconocimiento internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. Trump, al recibir a Putin, revierte los esfuerzos de líderes europeos y de su predecesor, Joe Biden, por aislar a Rusia, devolviendo a Putin a la esfera de líderes globales. Este encuentro, el primero en 18 años entre presidentes de ambos países en suelo estadounidense, se celebra en Alaska, un lugar simbólico y estratégico. Putin se reúne con Trump sin concesiones, intensificando su postura en Ucrania.

No es habitual ver a Vladímir Putin mostrar una amplia sonrisa en público, pero este viernes tendrá motivos de sobra para hacerlo. Y es que, horas antes de su encuentro con Donald Trump en Alaska, el mandatario ruso ya ha ganado.

Ha cumplido su principal objetivo: el reconocimiento internacional. Además no lo ha conseguido de cualquier país, sino del "más poderoso del mundo", en palabras de un Trump que ha tenido notables cambios de opinión con respecto a su homólogo ruso.

Trump pone fin a los esfuerzos de Europa y otros presidentes como Biden de aislar políticamente a Rusia, volviendo a sentar a Putin en la mesa de líderes políticos mundiales. Es la primera vez que un presidente recibe en Estados Unidos a su homólogo ruso en 18 años.

George Bush hijo paseaba en 2007 por la Casa Blanca con un Putin mucho más joven. Esta vez Trump le ha preparado un recibimiento con honores y desplegará hasta una alfombra roja.

Que los dos presidentes se vean en Alaska tampoco es casualidad, ya que se trata del Estado más cercano a Rusia, al que Putin puede llegar sin sobrevolar ningún otro país. Y no solo eso, está muy lejos de Europa y, sobre todo, de Ucrania.

Lejos de escuchar a Zelenski, Trump y Putin decidirán de tú a tú sobre Ucrania en una aislada base militar estadounidense. Alaska también tiene un simbolismo muy importante para los rusos porque se la vendieron a los estadounidenses en el siglo XIX y es un ejemplo para Putin de que las fronteras no son estáticas y pueden cambiar.

Finalmente, Putin tendrá el honor de reunirse con Trump sin haber hecho ni una sola concesión. Al contrario, ha intensificado todavía más su ofensiva en suelo ucraniano. Porque más allá de lo que ya ha conseguido, Putin va por todas.