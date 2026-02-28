Sonia Sánchez habla de una "represalia por capas" en Irán: "En los próximos días veremos ataques más estratégicos"

¿Qué ha dicho? En sus palabras, considera que la ofensiva se está concentrando en estos momentos en las capacidades "con mayor poder simbólico" del régimen.

Sonia Sánchez, en el especial de Al Rojo Vivo, ha hablado del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Sobre el bombardeo en Teherán, que ha provocado una respuesta iraní con ofensivas en el país hebreo y en bases militares estadounidenses en Oriente Medio. En una región en la que la tensión no deja de aumentar.

En sus palabras ha afirmado que lo que se va a ver en Irán es "una represalia por capas": "Ahora se concentran en destruir las capacidades del régimen con mayor poder simbólico y con su capacidad represora".

"Vamos a ver ataques más estratégicos a la capacidad militar iraní. También en esos silos donde se sospecha que conservan material nuclear", ha explicado.

Además, habla de un factor clave: "Veremos hasta qué punto esa estrategia es efectiva a la hora de cambiar el régimen. Quizá veamos un cambio de posición, algo que será fundamental para garantizar cierta estabilidad a corto plazo".

