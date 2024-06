Yolanda Díaz ha dimitido como líder de Sumar después de los malos resultados de las elecciones europeas en los que la formación ha obtenido 3 escaños. ¿Qué pasará ahora con la plataforma Sumar que surgió como un conglomerado de partidos de izquierdas para concurrir juntos a las elecciones generales del 23 de junio de 2023? El periodista y escritor Antonio Maestre señala que "el máximo problema" radicaba en la poca o nula cooperación entre los partidos.

Y esa poca cooperación estaba realmente "en las fobias pasadas que había entre partidos que todavía no se habían curado", explica Maestre. Ahora, la izquierda a la izquierda del PSOE tendrá que "afrontar una importante travesía en el desierto". Es una "situación complicada", señala el periodista, porque además "no creo que existe si quiera la percepción de que haya que unirse. Porque hay elementos dentro del espacio de la izquierda que tienen imposible la convivencia con el resto".

Es por ello que Maestre asegura que "hasta no haya un revelo de los liderazgos que durante estos 10 años han tenido presencia, no van a poder convivir. Es imposible, por ejemplo, que gente de Podemos y Más Madrid convivan dentro de una misma formación. Hasta que eso no se solucione va a ser un posible reino de taifas en los que algunos tengan más fuerza. "No veo una solución sinceramente", confiesa Maestre.