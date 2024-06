Yolanda Díaz deja de ser la líder de Sumar. En una comparecencia sin preguntas, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado su renuncia al cargo de coordinadora general de la plataforma con el objetivo de "abrir un debate" acerca del liderazgo de la misma.

Esta decisión llega tras los resultados de Sumar en las elecciones europeas celebradas el domingo, en las que obtuvieron 3 escaños con solo 10.000 votos más que la formación ultra Se acabó la fiesta. "No podemos mirar hacia otro lado ni fingir que esas corrientes no existen", admite Díaz.

"Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido", reconoce la líder de Sumar, que defiende que los ciudadanos "no se equivocan cuando votan". "Es solo nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad. La ciudadanía habló y me hago cargo. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar", ha anunciado.

Ahora, es el grupo coordinador de Sumar el que propondrá a un nuevo coordinador general, mientras que Díaz se mantiene como vicepresidenta segunda. Esto no implica que no se vaya a presentar a las elecciones si se adelantasen, abriendo un panorama de incertidumbre y debate en la formación.

Desde el PP lamentan que Díaz se "aferre" al cargo institucional, pidiendo que abandone el Gobierno "de manera inmediata". "La vicepresidenta de Sánchez tiene el mérito de haber llevado a su partido en las elecciones europeas de este 9 de junio hasta la quinta posición, relegándolo a la irrelevancia", trasladan fuentes de la formación consultadas por laSexta.