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Junts, PP y Vox tumban el decreto de vivienda y desatan una oleada de indignación en las calles

Ana Pastor en Sol

Reyes y Diego, dos veteranos en la acampada de Sol: "Es un despertar, estaba todo demasiado dormido estando tan mal las cosas"

Desde la acampada de Sol, Ana Pastor habla con un matrimonio de veteranos, Reyes y Diego, que expresan su apoyo a las reivindicaciones por la vivienda: "Tenemos hijos y sobrinos y para los jóvenes es un problema muy gordo".

Desde la acampada de Sol, Ana Pastor habla con un matrimonio de veteranos, Reyes y Diego, que expresan su apoyo a las reivindicaciones por la vivienda: "Tenemos hijos y sobrinos y para los jóvenes es un problema muy gordo".

La acampada de Sol continúa expresando su indignación después de que no se hayan aprobado los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados por los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

Desde allí, Ana Pastor habla con Diego y Reyes, un matrimonio de veteranos que se han trasladado hasta Sol para mostrar su apoyo: "Es que hemos sido jóvenes", comenta Reyes, mientras que a Diego le parece "maravilloso" que se haya reunido tanta gente allí: "Esto es por fin un despertar, estaba todo demasiado dormido estando tan mal las cosas como están".

En su caso, explican que no tienen problemas con su vivienda, pero empatizan con las reivindicaciones de los manifestantes: "Tenemos hijos y sobrinos y para la gente joven es un problema muy gordo", apunta Reyes.

Diego sostiene que estamos ante "un problema social de primer orden" donde la situación particular de cada uno "es lo de menos": "Se llama empatía", afirma.

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