Esther Redondo señala que el presidente está "dudando" si convocar elecciones: "La gran pregunta es si el PSOE va a poder rentabilizar el descontento que hay en las calles"

La periodista de laSexta Esther Redondo desvela qué piensa el presidente del Gobierno y también dirigentes del PSOE sobre un posible adelanto electoral, tras no salir adelante los decretos de vivienda.

La periodista Esther Redondo, que sigue en laSexta la información sobre el PSOE y el Gobierno, revela que efectivamente la posibilidad de un adelanto electoral está encima de la mesa después de que los decretos de vivienda no hayan sido aprobados. En Moncloa aseguran que "todos los escenarios son posibles".

"Hay ministros que le han dicho que tiene que convocar elecciones porque no va a haber ningún momento mejor que este para convocarlas después del desgaste brutal que tiene este Gobierno con todos los escándalos de corrupción", señala Redondo.

Ministros que opinan, también, que "si no son capaces de sacar este asunto, el de la vivienda, que es el asunto en el que el propio Gobierno ha puesto el foco en esta legislatura, no tiene ningún sentido continuar y que hay que convocar ya", añade la periodista, que, no obstante, en que la decisión "aún no está tomada" y que "todos los escenarios son posibles".

Por otro lado, ¿qué opina el PSOE de un posible adelanto electoral, además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones?

Según informa Redondo, "el partido está en plena ebullición, absolutamente en ebullición". De hecho, no solo Page, sino que "hay dirigentes territoriales que públicamente han dicho que quieren ir a elecciones: el líder extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, Carlos Martínez (Castilla y León) y también lo piensan otros dirigentes territoriales en privado".

Ahora bien, tal como confirma la periodista, "todos ellos saben que la decisión depende solo del presidente del Gobierno" y que "en estos momentos él está dudando, porque la gran pregunta es si se convocan elecciones y el PSOE va a poder rentabilizar este descontento que hay en las calles", concluye Redondo.

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