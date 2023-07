Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse sobre si José Félix Tezanos seguirá al frente del CIS si el PSOE gana las elecciones. "No se lo he preguntado, hablaré con él y a ver qué me dice", ha explicado tras ser preguntado por Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

En este sentido, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE el próximo 23 de julio ha destacado en su paso por Al Rojo Vivo que, a pesar de la polémica sobre el CIS, se trata del organismo que probé de datos a otras encuestas, si bien ha destacado que "nadie tiene el monopolio del acierto o del error".

"El CIS da la materia prima con la que el resto de encuestadoras hacen las estimaciones. Creo que sería importante reivindicar esa trasparencia al resto de encuestas", ha aseverado.