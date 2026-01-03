Sandro Pozzi habla del artículo 2 de la Constitución de EEUU tras el ataque a Venezuela que evita a Trump pasar por el Congreso

En el especial de Al Rojo Vivo, ha mencionado que el objetivo del bombardeo en Caracas era la captura de Maduro para juzgarle en EEUU. "Rubio está obsesionado con él desde agosto", ha afirmado.

Estados Unidos ha atacado Venezuela. Ha atacado Caracas. Ha capturado, además, a Nicolás Maduro y a su mujer quienes, según Donald Trump, ya están fuera de territorio venezolano. De todo ello ha hablado Sandro Pozzi en el especial de Al Rojo Vivo, quien ha afirmado que Marco Rubio "está obsesionado desde agosto" con el dirigente sudamericano.

"Rubio está obsesionado desde hace décadas con el régimen venezolano y con el cubano. Y, desde agosto, con Maduro. Se creó una disposición secreta para iniciar una operación militar", ha contado.

Y ha añadido sobre qué objetivo tenía el ataque: "Dicen que les han arrestado para juzgar a Maduro en EEUU y que la acción quería proteger a los efectivos que han ejecutado esta orden de arresto".

Ahí es donde aparece el artículo 2 de la Constitución de EEUU: "Establece una protección del personal en caso de ataque inminente y así además evitan pasar esto por el Congreso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.