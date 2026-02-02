Saldaña analiza la reapertura del paso de Rafah: "No debemos obviar que continúan los bombardeos en Gaza y el apoyo a los colonos en Cisjordania"

Tras el anuncio de la reapertura del paso de Rafah, el analista Eduardo Saldaña pide cautela y advierte de que el gesto no cambia la estrategia de fondo de Netanyaju.

Tras un año y medio de cierre total, Israel ha anunciado la reapertura del paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto. La medida tiene una relevancia clave, ya que se trata de la principal vía de entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.

El analista Eduardo Saldaña valora positivamente el anuncio, pero advierte contra una lectura complaciente. "No debemos obviar que, mientras Israel abre el paso de Rafah para unos pocos palestinos —que además deben solicitar permiso—, continúa bombardeando tiendas de refugiados en la Franja de Gaza y mantiene su apoyo a los colonos en Cisjordania", señala.

Para Saldaña, el riesgo es quedarse en el gesto y perder de vista el contexto: "Que mirar el árbol no nos impida ver el bosque". En ese sentido, va más allá y apunta a la dimensión política internacional del movimiento. "Donald Trump utiliza este tipo de decisiones porque sigue obsesionado con el Premio Nobel de la Paz y con poder vender estos supuestos éxitos a nivel interno. Pero sobre el terreno, Israel va a seguir aumentando la presión", sostiene.

El analista también se refiere al plan presentado por Jared Kushner en Davos, al que califica como una estrategia de control total sobre la población palestina: "Se plantea un control absoluto de los palestinos mientras se construye una especie de 'proto-Dubái' en la Franja de Gaza. La cuestión de fondo es que Netanyahu va a continuar por ese camino: tiene elecciones y necesita distraer la atención".

Finalmente, Saldaña subraya que la situación en Gaza responde también a una lógica de negociación regional: "La Franja de Gaza y la cuestión palestina se han convertido en una herramienta que Israel utiliza para presionar a Trump en las negociaciones que Netanyahu mantiene a nivel regional".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.