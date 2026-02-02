Eduardo Saldaña, tras liberar al pequeño de 5 años detenido por el ICE: "No pensamos que esto es el fin, Trump ya ha pasado una línea roja y va a seguir"

En Al Rojo Vivo, el analista califica como una "victoria" la liberación del menor y de su padre, aunque advierte que el mandatario republicano "va a seguir tensando la cuerda para maximizar la presión política" y que podrían verse episodios aún más graves.

Lian Ramos, de cinco años, se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la represión del ICE bajo la política migratoria de Donald Trump. Tras ser detenido doce días, un juez ordenó su liberación del centro de detención de Texas. El menor ya vuela rumbo a su casa, en Minneapolis, donde se reunirá con su familia.

Sin embargo, la excarcelación no supone el cierre del conflicto. El analista Eduardo Saldaña advierte que se trata de una victoria puntual: "Su liberación es, sin duda, una buena noticia, pero no podemos pensar que este caso pone fin a la situación. Donald Trump ha cruzado una línea roja: ha demostrado que es capaz de detener a un niño y va a seguir tensando la cuerda para maximizar la presión política".

Saldaña alerta además de que este episodio anticipa un escenario más grave: "Veremos más violaciones de derechos humanos".

