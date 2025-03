Rubén del Campo (AEMET), tras la denuncia por la filtración de una llamada manipulada que Mazón difundió: "Trata de menoscabar nuestro trabajo"

El portavoz de la AEMET ha indicado que con la denuncia pretenden que esto no vuelva a suceder y que no se ponga de nuevo "en entredicho" el trabajo de una profesional que estaba actuando correctamente.

"Me parece vergonzoso"

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la denuncia que han presentado ante la Fiscalía de la Comunitat Valenciana por la filtración de un audio manipulado.

En concreto, se trata de una llamada que una meteoróloga había mantenido con el 112 de la Generalitat el día de la DANA. Una grabación editada que el propio Carlos Mazón difundió para intentar reforzar su relato de que no se les informó lo suficiente.

Rubén del Campo ha recordado que el contenido fue "manipulado" porque no estaba la llamada íntegra y los subtítulos "no reflejaban fielmente lo que en el audio se decía". "Se sacaron de contexto algunas de las expresiones", ha destacado, señalando que esto es algo que quedó comprobado al publicar posteriormente el audio completo.

"Quedó claro que el trabajo fue hecho con diligencia por nuestra meteoróloga", ha asegurado.

Ahora, con esta denuncia que no va dirigida contra nadie en concreto, ha explicado que lo que pretenden es que esto no vuelva a suceder y que no se ponga en entredicho el trabajo de una profesional que actuó "muy bien", ni el de la AEMET, utilizando un audio que "tiene que ser custodiado por el Servicio de Emergencias de la Generalitat", y que trata de "menoscabar" su trabajo.

"Me parece vergonzoso que se trate de menoscabar así el prestigio de una institución", ha reconocido, destacando que no le parece de recibo tratar así a una persona que estaba haciendo "correctamente" su labor.