La AEMET lleva ante la Fiscalía la filtración de la llamada manipulada con el 112 que Mazón difundió

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha denunciado ante la Fiscalía de la Comunitat Valenciana la filtración del audio manipulado de una llamada con el 112 de la Generalitat Valenciana el día de la DANA. Una grabación editada que el propio Carlos Mazón difundió para intentar reforzar su relato de que no se les informó lo suficiente.

En concreto, la AEMET registró el pasado viernes una denuncia por la filtración parcial de una conversación entre una meteoróloga y una técnica del 112 el 29 de octubre. Una denuncia que no va dirigida contra nadie en concreto, pero en la que se pone de relieve la difusión de una conversación reservada y se pide que se investiguen los hechos por si pudieran ser delictivos.

El Ministerio Fiscal decidirá ahora si se abren diligencias de investigación en la Fiscalía autonómica o en la provincial, al no ir dirigida la denuncia contra ningún aforado, y si se presenta querella en un juzgado.

El audio manipulado

El audio filtrado en febrero a varios medios de comunicación -y compartido por el propio president valenciano en sus redes sociales- estaba cortado para dar a entender que desde la AEMET no habían dado suficiente importancia al episodio. "Ya, en principio, no vamos a marearos con más avisos", se escucha decir a la predictora en la versión editada. Sin embargo, al escuchar el audio completo, también dice que siguen en contacto: no era una llamada para bajar la guardia.

Esa conversación, de hecho, fue solo una las muchas comunicaciones entre la AEMET y la Generalitat que se produjeron a lo largo de todo el día 29 de octubre, desde las 06:30 de la mañana, y que la Agencia recientemente desglosaba en un informe requerido por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga las responsabilidades en la gestión de una tragedia que se saldó con 228 víctimas mortales, según el balance de la propia magistrada.

La AEMET avisó una y otra vez de la DANA: el informe que desmonta (de nuevo) el bulo de Mazón del 'apagón informativo'

La llamada completa

La llamada en concreto que se filtró parcialmente se produjo a las 12:01 horas el día de la DANA. En ella, como recoge 'elDiario.es', la meteoróloga sí trasladó a la técnica del 112 que "a las 15:00 horas empezará lo peor" y que la tormenta se va a desplazar "al interior norte de Valencia". "Ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales", le respondía la trabajadora de la Generalitat, en un intercambio que también deja constancia de problemas con las comunicaciones telefónicas.