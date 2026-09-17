Martínez-Vares, sobre Ayuso: "Ha entendido que el sanchismo es la gasolina que necesita para seguir en el poder"

La estrategia política de Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el foco. El periodista analiza su forma de hacer política, basada, según sostiene, en el ataque y la confrontación, y asegura que la presidenta madrileña no tiene intención de cambiarla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el médico que denunció la alteración de las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal, un asunto al que se ha referido como "el bulo del culo de la semana" y del que ha responsabilizado directamente al facultativo.

Sobre la estrategia política de la presidenta madrileña, Santiago Martínez-Vares ha señalado que Ayuso tiene "una manera de hacer política que es muy clara. Clarísima. O sea, siempre al ataque". En este sentido, ha advertido de que "la sombra del ático la va a perseguir hasta las elecciones. La sombra de la compra de ese ático va a estar presente en todos los debates".

En cuanto a las explicaciones de Ayuso sobre el ático, Martínez-Vares ha defendido que "tienen que ser muy claras y tiene que haber un cambio de versión, tiene que haber un cambio, tiene que haber un vuelco, porque si no la gente va a seguir pensando lo que piensa. Que la Comunidad de Madrid le había comprado un ático a Isabel Díaz Ayuso".

El periodista ha recordado además una comparación realizada durante el programa: "Pero decía Alberto que esto antes, pues era lo que hacía Jesús Gil". Y ha respondido: "Pues sí, probablemente la política ha cambiado tanto, se ha deformado tanto que hoy tenemos a una presidenta de una comunidad autónoma importantísima, jugando a esa manera de hacer política, al 'Chao, pescao' o al 'bulo culo'".

Preguntado por si esta estrategia le funciona a Ayuso, Santiago ha sido tajante: "Lleva funcionándole una legislatura entera". Y ha ido más allá al repasar cómo llegó la presidenta madrileña al poder: "Isabel Díaz Ayuso llega al poder con un pacto con Ciudadanos. Los primeros que sienten la forma de hacer política son sus socios en propias carnes, que una mañana se levantan y se han quedado fuera del Gobierno".

"Desde ahí Isabel Ayuso no ha parado de practicar este tipo de política. No hace enemigos y al madrileño le gusta, la última radiografía dice eso", ha añadido.

Por ello, Santiago considera que la presidenta madrileña "no va a dar un paso atrás en su manera de hacer política". Además, ha apuntado a los rivales políticos que tiene enfrente: "Los candidatos que tiene al frente también hacen que su gasolina se alimente. Poner a Óscar López de candidato a la Comunidad de Madrid, el número uno del sanchismo, es darle la mitad del trabajo hecho".

En su análisis, ha situado el origen de esta estrategia en la decisión de Pedro Sánchez de convertir a Ayuso en una de las principales figuras de la oposición: "Ella juega desde el mismo día que Pedro Sánchez decidió hacerla número uno de toda la oposición en España con aquella foto en Sol con las banderas. Desde ese día que le regaló ser la jefa de la oposición, Isabel Ayuso ha entendido que el sanchismo es la gasolina que ella necesita para seguir en el poder".

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