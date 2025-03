Ricardo Marquina, sobre EEUU y Rusia: "Putin no ha aceptado el alto el fuego total y a Trump no le ha importado"

El periodista ha señalado que, si cualquier otro dirigente hubiese rechazado un proyecto completo de EEUU, "como ha hecho Putin", Donald Trump estaría "rabioso". Sin embargo, con Rusia parece que no ha sido así.

Donald Trump y Vladímir Putin han mantenido una larga llamada telefónica de la que no ha salido la tregua total que quería Estados Unidos, pero sí un acuerdo para cesar los ataques contra las infraestructuras energéticas durante 30 días.

Ricardo Marquina ha destacado que los medios de comunicación rusos están "contentos" con este acuerdo que "les permite continuar con las operaciones terrestres".

En cuanto a la conversación que mantuvieron ambos dirigentes, el periodista ha señalado que está claro que Rusia no ha aceptado el alto el fuego total y "a Trump no le ha importado". Una situación que está convencido de que no sería igual si hubiese ocurrido con otro dirigente.

El periodista ha indicado que está seguro de que si cualquier dirigente, tanto de Ucrania como de Europa, hubiese rechazado un proyecto completo de EEUU, como ha hecho Putin, Trump "estaría rabioso". Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así.