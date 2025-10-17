La reflexión de Fernando Berlín sobre la citación del PP a Sánchez en el Senado: "Creo que se ha precipitado"

El periodista ha reaccionado a la comparecencia de Pedro Sánchez el próximo 30 de octubre en el Senado, reconociendo que cree que el PP se ha "precipitado", en términos de "calendario y de estrategia", pidiéndolo ahora.

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo que tendrá lugar en el Senado se producirá el jueves 30 de octubre.

Fernando Berlín ha reaccionado a esta noticia en Al Rojo Vivo, reconociendo que cree que el PP se ha "precipitado un poco" pidiendo ahora esta comparecencia, tanto en términos de "estrategia" como de "calendario".

Una afirmación que ha hecho que Antonio García Ferreras le recuerde que llevaban pidiéndole a Alberto Núñez Feijóo que lo hiciese desde hace mucho tiempo. "Creo que en el cálculo electoral del PP la legislatura se iba a precipitar", ha señalado Fernando Berlín.

Por otro lado, también ha querido hacer referencia a Santos Cerdán cuando dice que será recuperado al estilo Demetrio Madrid. "No sé como será el recorrido judicial, pero con la sucesión de grabaciones que hemos escuchado, a estas alturas es impensable".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.