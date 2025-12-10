La reflexión de Duval tras las palabras de Rufián: "La situación de la vivienda explica el voto a la extrema derecha"

La escritora ha indicado que Gabriel Rufián "tiene razón" cuando dice que si hay algo que puede "comerse a este Gobierno" es la incapacidad para atajar los problemas importantes como el de la situación de la vivienda.

Elizabeth Duval ha confesado estar de acuerdo con las declaraciones de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, donde ha insistido en que "a la gente no le da". "¿De qué sirve un país que va como un tiro si a la gente no le llega? La familia que quiera comer hoy tres filetes de ternera y cenar tres filetes de salmón, le sale unos 30 o 35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día? ", ha señalado.

Además, ha asegurado que "la carne en los últimos tres años ha subido un 50%, la leche un 60% y los huevos un 70%". Un problema al que se suma también el de la vivienda. De esta forma, ha asegurado que lo que va a echar de Moncloa al PSOE "va a ser el coste de la vida".

La escritora ha señalado que ella coincide con esta afirmación, destacando que el auge de la extrema derecha y la razón por la que la juventud no cree en la política tiene que ver con la situación de la vivienda.

"Esto explica mucho más todo lo que tiene que ver con el voto a la ultraderecha que cualquier cosa que tenga que ver con Franco y nada que tenga que ver con la conciencia de lo que fue el pasado"; ha asegurado.

Por tanto, ha indicado que hay que centrarse en los problemas políticos del presente y en la falta de capacidad de imaginar el futuro. "Rufián tiene razón cuando dice que si hay algo que puede comerse a este Gobierno es la incapacidad de atajar esos problemas importantes", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.