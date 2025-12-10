El adiós de Ferreras al Robe (Extremoduro) y a Jorge Martínez (Ilegales): "Hasta siempre"

El presentador y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, cierra el programa de este miércoles con un homenaje a estos dos grandes de la música en español. En el vídeo, todos los detalles.

"Después de estos días de mierda, encima perdemos al asturiano, Jorge Martínez, líder de Ilegales, que por la vida iba a toda hostia", lamenta Antonio García Ferreras un día después de conocer que el líder de la mítica punk-rock española moría a causa de un cáncer, a los 70 años.

Pero es que hoy, ni 24 horas después, lamenta el presentador y director de Al Rojo Vivo, se nos ha ido Robe Iniesta, el corazón y creador de Extremoduro a los 63: "El poder del arte, el hombre que nos emocionó tanto y durante tanto tiempo".

Tras ver un vídeo recordatorio del cantante extremeño, el profesor y analista Óscar Vara, presente este miércoles en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, le recordaba con especial cariño: "Estoy muy devastado, esa es la verdad, porque para mí la música de Robe ha sido muy importante", confesaba mientras admitía que entre los cinco álbumes que más había escuchado este año en su aplicación de música, dos eran de Robe.

Además, decía Vara que 'Si te vas', la canción que en ese momento estaba sonando en el plató, describe muy bien lo que él valora más de Robe: "Es quien mejor ha cantado cómo los hombres amamos". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia en forma de homenaje a dos grandes del pop.

