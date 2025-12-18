La reflexión de Alán Barroso sobre la postura de Sumar con el PSOE: "Para que sea creíble una amenaza, tiene que haber consecuencias"

El politólogo ha reaccionado a las declaraciones de Yolanda Díaz en las que exige a Pedro Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno, indicando que al final "no pasa nada". "Me falta una medida", ha confesado.

Yolanda Díaz aseguró en Al Rojo Vivo que el Gobierno "así no puede seguir". "Es insoportable la corrupción y los puteros", señalaba, mostrándose indignada por los casos sexuales que salpican al PSOE, además de los casos de corrupción.

"Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar", decía tajante Díaz, añadiendo que "toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno".

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Alán Barroso tras ver la respuesta que ha dado Pedro Sánchez a estas amenazas. El presidente del Gobierno ha intentando restarle importancia destacando que "pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar".

El politólogo ha confesado que cree que Sumar se encuentra en una posición complicada, porque dice que es "intolerable" pero luego "no pasa nada".

De esta forma, ha indicado que le falta una "medida" por parte de Sumar, advirtiendo que para que una amenaza sea creíble "tiene que haber una consecuencia".

