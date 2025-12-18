Monrosi califica de "peligrosa" la denuncia pública de Guardiola: "¿Está llamando a que se produzca un tumulto en las calles?"

El periodista ha criticado la forma en la que Guardiola ha hablado sobre el robo de votos por correo, señalando que es importante tener prudencia sobre este asunto mientras no se tenga una conclusión de lo ocurrido.

Durante la madrugada de este jueves se ha producido un robo en la oficina de correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en el que los ladrones se han llevado la caja fuerte que contenía los votos que se habían depositado por correo de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo, según ha adelantado Canal Extremadura y ha podido confirmar laSexta.

Unos hechos que ha denunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en sus redes sociales, asegurando que a los extremeños les están "robando la democracia". Por ello, ha publicado un vídeo pidiendo que los ciudadanos salgan a votar masivamente el próximo domingo.

José Enrique Monrosi ha criticado la actitud de Guardiola en este asunto, confesando que le parece "peligroso" e "irresponsable" lo que está haciendo. "Las acusaciones que está lanzando son gravísimas", ha señalado, y es que la presidenta extremeña denuncia que a algunos solicitantes del voto por correo "no les ha llegado la papeleta del Partido Popular".

"Antes de lanzar un vídeo en redes hay que acudir a comisaría y aportar pruebas. Si esto es verdad, es de una gravedad tal que no lo deberíamos haber conocido por un vídeo en redes sociales", ha indicado.

Un momento que ha aprovechado para preguntarse qué intenta conseguir lanzando un mensaje como que nos están "robando la democracia" a pocos días de las elecciones en Extremadura. "¿Está llamando a que se produzca un tumulto en las calles el domingo?", se ha cuestionado.

De esta forma, ha recordado que ella no es solo una candidata, es la presidenta de una comunidad autónoma y una de las responsables de que el proceso electoral se produzca "con todas las garantías".

Por tanto, ha criticado que publique unas declaraciones donde "pone en duda las reglas del juego democrático". "Son denuncias muy graves como para que no se lancen a la torera en campaña electoral", ha insistido.

"Viene a denunciar que las elecciones están amañadas. Como no tenemos una conclusión sobre qué está ocurriendo, es muy grave e irresponsable que se ponga en duda el sistema entero", ha zanjado.

