La reacción de Ferreras a las palabras del papa León XIV sobre Trump: "Es valiente, se está enfrentando al hombre más poderoso de la tierra"

Antonio García Ferreras reacciona a las palabras de León XIV tras las críticas que le profería el propio Donald Trump: "Debería dejar de complacer a la izquierda radical", dijo del pontífice el presidente de los EEUU.

Las críticas de Donald Trump al papa León XIV, al que ha calificado de "débil", ha elvantado las críticas de dirigentes internacionales, desde Giorga Meloni a António Guterres, pasando por pedro Sánchez.

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribía el presidente de EEUU en su red social Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

La respuesta del pontífice no se hizo esperar y respondió: "La Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra". "Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", ha dicho el papa León XIV en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto a él, declaraciones que podemos ver en este vídeo.

Tras escucharlas, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona así: "Es valiente, ¿eh? Se está enfrentando al hombre más poderoso de la tierra, que además es capaz de cualquier cosa: Donald Trump".

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