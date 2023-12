Rafa López ha indicado que llevamos mucho tiempo viviendo una "anormalidad institucional" en la que parece que ya nos sentimos satisfechos simplemente con que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acepten hacerse una foto. "Estamos mendigando que se hagan una foto", ha destacado.

El sociólogo ha reconocido que cree que la reunión que mantendrá el líder del PP con el presidente del Gobierno el próximo viernes, 22 de diciembre, no va a servir "para nada". De hecho, ha indicado que no vislumbra "ningún pacto importante de cara al futuro".

Por otro lado, ha reconocido que le preocupa la exigencia de Feijóo de reunirse fuera de Moncloa. "Cuando el presidente del Gobierno te llama, vas al lugar en el que reside", ha explicado, asegurando que no ir allí por considerar que "no es una zona neutral" es como decir que hay algo "que no es legítimo".