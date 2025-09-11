Rafa López, sobre las protestas contra Israel en La Vuelta: "Manifestarse contra un equipo de un apologista del genocidio no es odio, es dignidad"

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias por las protestas propalestinas, en contra del genocidio de Gaza, en La Vuelta ante un posible delito de odio. El sociólogo Rafa López lo comenta en este vídeo.

Después de que este miércoles la Audiencia Nacional abriera diligencias por las protestas en contra de la participación del equipo de Israel en La Vuelta por un posible delito de odio, el sociólogo Rafa López se muestra así de claro en 'Al Rojo Vivo': "Manifestarse contra un equipo privado de un apologista del genocidio en Gaza no es odio, es dignidad".

Además, confiesa López que le "espanta la hipocresía" que existe, la distancia que hay entre lo que la sociedad civil está expresando y lo que, por su lado, está expresando la política". Y señala también una segunda hipocresía: la de la propia Unión Ciclista Internacional: "¿No va en contra de los valores ciclistas un equipo de un apologista del genocidio?".

Y una tercera, remata López: "Antes el deporte servía para valores, hoy en día se está blanqueando, no solo Israel, sino también dictaduras". En el vídeo podemos ver al completo esta crítica.