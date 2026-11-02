Rafa López: "Nadie puede negar la capacidad de Puente para dar la cara y no esconderse, pero hay que entender lo que es la responsabilidad política"

El sociólogo advierte de que la pérdida de confianza en el sistema ferroviario exige asumir responsabilidades y cuestiona que quienes estaban al frente puedan continuar tras la tragedia. Además, alerta del desgaste electoral que puede sufrir el PSOE.

La comparecencia de Óscar Puente de este martes en el Congreso de los Diputados será trascendental. El ministro comparecerá a las 17:00 horas ante la Diputación Permanente, en una sesión en la que la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios reclamará su dimisión. Lo harán sus socios del Frente Amplio, pero también el PNV y Junts, además del PP y Vox. Puente no tendrá límite de tiempo para ofrecer las explicaciones que considere necesarias, aunque después deberá responder a las preguntas de los grupos.

El sociólogo Rafa López analiza en Al Rojo Vivo la responsabilidad política del titular de Transportes tras la tragedia ferroviaria: "Nadie puede negar la capacidad de Óscar Puente que tiene de dar la cara y de explicar y, a veces, explicar mucho. Y cuando pasa una tragedia, a diferencia de lo que han hecho otros, da la cara desde el primer momento. Pero hay que entender lo que es una responsabilidad política".

López considera que la recuperación de la confianza en el sistema ferroviario exige asumir responsabilidades por parte de quienes estaban al frente: "Cuando el presidente del Gobierno dice que tenemos que recuperar la confianza del sistema, no pueden continuar aquellos que han causado que en estos momentos no haya confianza en el sistema. Estamos en uno de los peores momentos del ferrocarril de nuestra historia". El sociólogo recuerda que Puente también reivindicó anteriormente el buen momento del sector y sostiene que ahora debe responder políticamente por la situación actual: "Se tiene que hacer responsable políticamente cuando estamos en un momento en donde la desconfianza en el ferrocarril y la desconfianza en los servicios públicos, que para el Partido Socialista es muy importante, está quebrada". En este contexto, advierte de que mantener al ministro puede tener consecuencias políticas para el PSOE: "Por tanto, yo creo que en estos momentos es inasumible porque se le va a hacer la campaña muy larga como candidato en Valladolid y al Partido Socialista".

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