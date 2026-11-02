Carlos Cué: "Va a ser una semana infernal para el Gobierno, las peticiones de dimisión para Puente van a ser fortísimas"

El periodista apunta a las medidas que anunciará Óscar Puente este martes para reforzar la seguridad ferroviaria y recuperar la confianza tras el accidente: un gesto que evidencia que el ministro no está en modo dimisión, sino decidido a gestionar la crisis.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País' Carlos E. Cué advierte de que el Gobierno afronta una semana especialmente complicada tras la tragedia ferroviaria de Toledo: "Pues evidentemente va a ser una semana infernal para el Gobierno. Las peticiones de dimisión van a ser fortísimas, sobre todo mañana, en esa comparecencia que yo creo que va a ser una comparecencia muy dura, porque la mayoría del Congreso le va a pedir la dimisión". Sin embargo, señala que, por el momento, la decisión de Pedro Sánchez es mantener a Óscar Puente al frente de la gestión de la crisis: "Hasta donde sabemos y, desde luego, hoy y mañana, en estos días, claramente la decisión del presidente del Gobierno clarísimamente es que Puente siga y que Puente sea el que gestione la crisis".

Cué recuerda que el Consejo de Ministros de este martes estará centrado en el accidente ferroviario y en las medidas para afrontar sus consecuencias: "Porque no nos olvidemos, mañana hay medidas, mañana es un Consejo de Ministros centrado en el accidente, centrado en recuperar la sensatez".

En este sentido, el periodista destaca que, más allá de las ayudas a las víctimas, que considera algo que se daba por descontado en este tipo de tragedias, la principal novedad será el anuncio de medidas para reforzar la seguridad ferroviaria y recuperar la confianza: "Han estado todo el fin de semana trabajando en ello, en medidas importantes para mejorar la seguridad y para recuperar esa confianza. Y las va a anunciar Puente, que es un gesto de que no está en modo dimisión, sino está en modo: yo gestiono la crisis".

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