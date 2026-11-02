Ignasi Guardans destaca los "errores de percepción que transmite Puente": "El primero es esa sensación de que es indispensable"

"Estamos llegando a esa situación absurda en el que en las elecciones, está Puente en las urnas", reflexiona Ignasi Guardans en laSexta Xplica. El exdiputado y analista político opina que el ministro de Transportes se equivoca al no dimitir tras el accidente de trenes en Urda y lanza un mensaje a los dirigentes socialistas.

Tras la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes Óscar Puente con motivo del accidente de trenes en Urda (Toledo), laSexta Xplica analiza las palabras de el exministro con expertos ferroviarios y analistas políticos.

Entre ellos se encuentra Ignasi Guardans, exdiputado de CiU, quien comienza su intervención asegurando que "Puente transmite varios errores de percepción". El primero, señala, es "la sensación de que él indispensable". Su segundo fallo, opina, es creer que "quienes le piden que dé un paso al lado son la Oposición, el Partido Popular y personas que quieren ver a Feijóo en la Moncloa".

"Se equivoca", sentencia. Según Guardans, "hay mucha gente que quiere que siga habiendo un proyecto equivalente al que ha gobernado estos años dirigido por Pedro Sánchez y con inversión pública y no motosierra". "Con motosierra no habrá inversión ni en ferrocarriles ni en el sistema social", advierte. Pero destaca que parte de esas personas no quieren que Puente esté en el equipo de Gobierno: "Hay gente que no quiere ir a unas elecciones en las que se vote sabiendo que en función de lo que se vote, seguirá Puente o no". Para el exdiputado, "estamos llegando a la situación absurda en el que en las elecciones" está el exministro "en las urnas". "Se equivoca en ese sentido profundamente", insiste.

Guardans aprovecha para mandar un mensajes a sus "amigos socialistas" y señalar que "el listón de la responsabilidad política no lo puede poner el Partido Popular": "No vale ni por un solo segundo decir 'es que, Ana Pastor...'". A pesar de creer que existe "una crisis de confianza", opina que no es oportuno decir que montarse en un tren es "jugar a la ruleta rusa", como se ha podido llegar a expresar en algún momento en la mesa de debate.

"La responsabilidad política es muy seria. Puente tiene que asumir sus conclusiones o, si no, el presidente del Gobierno también. O dimite o se le cesa. Pero en este momento, España no puede ir a elecciones sabiendo que lo que está en las urnas es si queremos que el 'modelo Puente' siga", vuelve a referir.

Aún así, Guardans aclara que sabe que el ministro "no es el responsable" y define a Vox como "aves carroñeras" por llamar "criminal" a Puente. "Pero una cosa es eso y otra cosa es confundir la responsabilidad con la culpa", concluye.

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