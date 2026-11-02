Rafa López: "Las explicaciones que dé Puente mañana serán decisivas, pero también lo será el papel de PP y Vox, ya que una sobreactuación le puede ir en contra"

El sociólogo Rafa López repasa las posibles estrategias que tomarán las distintas fuerzas políticas ante la campaña del 29 N tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

"Evidentemente, Óscar Puente tiene que asumir sus responsabilidades políticas. Lo dice la oposición, lo dicen los partidos a la izquierda del Gobierno, lo dice parte del Gobierno y parte del PSOE", afirma en Al Rojo Vivo el sociólogo Rafa López, cinco días después del trágico accidente ferroviario en Urda que se ha llevado la vida de 69 personas.

Digamos, por tanto, que en esta petición de dimisión hay bastante consenso; otra cosa es, analiza López, "que estemos esperando a ver cómo Pedro Sánchez, lo quiere gestionar, con los tiempos". De este modo, señala que no cree que sea el tiempo del pulso demoscópico en estos momentos, sino "el tiempo del tono emocional".

Un tono emocional, apunta por su parte Antonio García Ferreras, que está reclamando, "no digo todo el país porque no conozco a todo el país, pero sí hay un sentimiento muy generalizado de que Óscar Puente no puede ser el responsable político de Transportes en este país".

Y precisamente, por eso, señala y analiza López, esta semana es muy importante: "Esta semana será decisiva, y las explicaciones que dé Puente mañana [en la Diputación Permanente] serán decisivas, y será también decisivo el papel que van a tomar Vox y el Partido Popular, porque una sobreactuación le puede ir en contra".

Por otro lado, López explica los diferentes relatos (electorales) que harán los diferentes partidos tras este fatal accidente. Esto es, "si el relato es un fallo sistémico, de que aquí no funciona nada y que estamos en un casi estado fallido, que es lo que intentaba recuperar Vox después de la DANA y del apagón, eso le va a ofrecer a la extrema derecha".

Por su parte, si el relato va a ser la gestión, "en este momento, Feijóo se puede presentar como un líder eficaz en la hora de la gestión", mientras que si el relato es la inversión pública, "es muy interesante", subraya López. Porque "efectivamente el Gobierno está gestionando, la izquierda está gestionando y tiene que responder sobre esa inversión pública, pero también Vox y el Partido Popular van a tener que decir si van a aumentar los presupuestos públicos".

Es decir, "va a ser un debate muy interesante y nos tienen que tratar los españoles y las españolas como adultos": "Esos debates se van a tener que dar. Dejemos ya de 'tuits', de quién la hace más bronca, de grandes campañas, unos de la campaña de la ira y otros de la campaña del amor y que nos den respuestas", concluye contundente López.

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