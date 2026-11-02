Barcones alerta de los bulos tras una tragedia como la de Urda: "Cualquier cosa que pueda incrementar el dolor y el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares es absolutamente cruel"

¿Qué ha dicho? Barcones ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el accidente ferroviario de Urda es una "desgracia absoluta". "Es desgarrador absolutamente. No son números, son personas, son familias, son sueños rotos", ha dicho.

La Secretaria General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha advertido sobre los peligros de los bulos tras la tragedia ferroviaria en Urda, donde murieron 69 personas. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Barcones destacó que los bulos en emergencias son extremadamente peligrosos y pueden comprometer la seguridad y aumentar el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Solicitó a la sociedad, instituciones y medios que recurran solo a fuentes oficiales para obtener información. Subrayó la importancia de no añadir más dolor a las víctimas, ya que cada segundo es una eternidad para ellas. Además, mencionó que aún hay tres víctimas por identificar, siendo estas personas extranjeras cuyos familiares desean viajar a España.

La Secretaria General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha alertado este lunes de los bulos tras una tragedia como la de Urda, donde 69 personas murieron por el accidente ferroviario del pasado miércoles.

"Lo he dicho en más ocasiones. Los bulos en emergencia son peligrosísimos, pero no de manera abstracta, de manera concreta, porque pueden comprometer la seguridad de las personas. Pero en este caso, cualquier cosa que pueda incrementar el dolor, el sufrimiento de las víctimas, de sus familiares, es absolutamente cruel", ha señalado Barcones en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Por ello, ha pedido al "conjunto de la sociedad, a las instituciones y también a los medios de comunicación que acudamos a las fuentes oficiales". "Solo hay un centro, que es el centro integral de datos, el que está autorizado para ofrecer esos datos oficiales y que todos acudamos a esa fuente, que acudamos a fuentes oficiales", ha señalado.

Así, ha apuntado algo que, ha dicho, repite en cada reunión de coordinación: "para las víctimas cualquier instante, cualquier segundo, es una absoluta eternidad". Por ello, ha insistido en que es muy importante "no añadir más sufrimiento al terrible sufrimiento que ya tienen".

Además, Barcones ha apuntado que el accidente ferroviario de Urda es una "desgracia absoluta". "Es desgarrador absolutamente. No son números, son personas, son familias, son sueños rotos", ha dicho.

De esta manera, ha señalado que aún quedan "tres personas fallecidas por identificar". "Son personas extranjeras donde sus familiares han mostrado la voluntad de venir a España", ha añadido.

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