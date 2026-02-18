Marta García Aller cuestiona el lanzamiento de la propuesta de Rufián: "¿Cuánto hay de viralidad online y cuánto respaldo hay en el mundo real?"

Para la periodista, la izquierda lleva años "refundándose una y otra vez" mientras la extrema derecha crece. La coincidencia de actos esta semana refleja una pugna por el protagonismo: "Se eclipsan".

En una semana clave para la recomposición de la izquierda alternativa, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, celebrará este miércoles su largamente anunciada charla con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado, con la que pretende presentar un proyecto de unidad de las formaciones progresistas de cara a las próximas elecciones generales.

El movimiento se produce a pocos días del acto previsto para el sábado, en el que Izquierda Unida, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar —la formación impulsada por la vicepresidenta— buscan escenificar la reedición de su alianza electoral. En medio de estos movimientos, el futuro papel de Yolanda Díaz dentro del bloque que hoy conforma Sumar se mantiene como una de las grandes incógnitas a despejar en los próximos meses.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha anunciado este miércoles en Al Rojo Vivo que no tiene previsto acudir al acto del sábado. Tampoco participará en la charla organizada por Rufián, en la que el dirigente republicano pretende dar a conocer su propuesta de articulación entre los partidos de la izquierda nacionalista y las formaciones de la izquierda estatal.

Sobre esta intensa agenda de movimientos en el espacio progresista, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha señalado que "las izquierdas nos tienen acostumbrados a estas guerras, antes del poder y ahora también en el Gobierno". A su juicio, una constante de los últimos años ha sido la tendencia a "refundarse una y otra vez, buscar otro nombre y otro logo", mientras la extrema derecha continúa creciendo electoralmente.

Aller subraya además que la coincidencia de actos esta semana evidencia una competencia interna por el protagonismo: primero la charla de Rufián con un dirigente de Más Madrid y, pocos días después, el acto conjunto con Sumar, IU y los Comuns. "Se van eclipsando unos a otros", resume.

En el caso concreto de Rufián, la periodista considera especialmente relevante comprobar hasta qué punto su popularidad mediática se traduce en apoyo político real. "¿Cuánto hay de viralidad online y cuánto respaldo hay en el mundo real? Tiene tirón, sabe conectar con distintos sectores y ha construido una presencia muy fuerte en el ámbito digital, pero lo de esta tarde será una primera prueba en el mundo exterior", concluye.

