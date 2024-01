Ángela Hernández, secretaria general de ‘AMYTS’, explica que mientras que los síntomas sean de un resfriado común se puede tratar en casa con sentido común. En este sentido cita la congestión, fiebre -que baja con antitérmicos -, hidratación, reposo en casa y protegiendo siempre a los demás, en caso de salir a la calle o poder continuar con vida normal.

Pero en caso de prologarse la situación, cuando no baja la fiebre y hay sensación de falta de aire, hay que acudir y no hay que dudar en hacerlo. "Pero los médicos y enfermaras no tenemos una barita mágica para solucionar el resfriado común. Hay que pasarlo", sostiene en directo.