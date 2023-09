El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha asegurado en Al Rojo Vivo que ha pedido a algunas de las campeonas del mundo reunirse de forma personal esta misma tarde para tratar la convocatoria de la Selección Española pese a su decisión de no continuar en el equipo.

En esta conversación, Francos ha asegurado que les ha trasladado "la indignación del Gobierno, la incomprensión de todo lo que estaba pasando y la necesidad de saber cuál era su opinión y por qué estábamos en esa situación para intentar ayudarlas en la consecución de algunos de sus objetivos que son conocidos por la prensa pero que a mí personalmente no se me habían transmitido".

Francos ha reconocido que "ayer hicimos el ridículo como país" y ha insistido en que "es inaceptable" esta situación. "Las jugadoras con las que ha hablado están mal, la impresión que me he llevado es negativa en el peor de los sentidos. No he visto rencor ni malas formas, sino pesar, tristeza y cansancio, por eso he decidido ir a apoyarlas. He avisado al presidente de la RFEF que lo iba a hacer", ha zanjado.