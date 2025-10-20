¿Quién ha robado las joyas del museo del Louvre? "Podría haber sido un encargo": el análisis del divulgador Fernando Rayo

Fernando Rayón, periodista, divulgador, historiador y director de 'Ars Magazine', explica en Al Rojo Vivo todas las claves que podrían estar detrás de este robo histórico que se gestó tan solo en siete minutos.

Según explica en Al Rojo Vivo, Fernando Rayón, periodista, divulgador, historiador y director de 'Ars Magazine', "los franceses llevan una etapa complicada", después del incendio de la Catedral de Notre Dame, en 2019, donde se destruyó a la "joya histórica del país" y ahora, seis años después, se sucede un histórico robo en el museo del Louvre, otra, sin duda, de las joyas de la corona del país galo.

Los ladrones cometieron el atraco a plena luz del día y en apenas siete minutos, llevándose un botín de un valor incalculable: el botín tendría "un valor patrimonial e histórico incalculable" y podría pertenecer a la colección de Napoleón y los reyes franceses.

"Han robado en la Galería de Apolo, que es la más visitada del museo, y no porque tenga las cosas más importantes, sino porque en ella hay unas joyas que, de alguna forma, representan la historia de Francia y, por eso, tiene [este robo] una significación mayor. Francia es vulnerable y está tocada, y además está tocada en aquello que representaba la recuperación de la grandeza francesa, que eran las joyas imperiales. Está tocada en su orgullo y en su patrimonio", afirma Rayón.

¿Un encargo para mostrar lo vulnerable que es Francia? Estamos viendo que Francia es vulnerable", añade el experto, señalando la desorganización del Gobierno francés en la comunicación y explicación de este robo.

De este modo, e "independientemente de la crisis política", subraya el experto, "esto hiere, porque se dan cuenta de que unos señores pueden entrar con una motocicleta (...) Es para plantearse no solo el valor, sino si los franceses realmente protegen su patrimonio". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis.