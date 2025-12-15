Monrosi: "Si Pedro Sánchez campa políticamente a sus anchas es gracias a Sumar, a Esquerra y a Bildu, que no han dado un golpe sobre la mesa"

El periodista de 'elDiario.es' ha analizado la posición de Sumar ante los escándalos de acoso y corrupción del Gobierno y ha advertido del alto coste político: "No veo el beneficio de tragar con todo. Esta situación va a arrastrarlos; están siendo cómplices".

José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es' y analista en Al Rojo Vivo, ha analizado la posición de Sumar como socio de Gobierno ante los escándalos de acoso y corrupción que están golpeando al Ejecutivo. A su juicio, el coste político puede ser elevado: "No llego a calcular el beneficio político de tragar con todo", advierte, y añade: "Esta situación va a arrastrarlos, porque están siendo cómplices".

Monrosi también se ha referido a la entrevista de Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo y a la estrategia política de Sumar, en donde varios de sus proyectos se han ido desdibujando, como el de la vivienda. "Estos mensajes están muy bien si Yolanda Díaz y Sumar no estuvieran sentados en el Consejo de Ministros", apunta. "Si ella fuera una portavoz de la oposición sería un discurso interesante para su electorado de izquierdas, pero es vicepresidenta segunda del Gobierno".

En ese contexto, subraya que Pedro Sánchez no está percibiendo presión real por parte de sus socios: "Pedro Sánchez campa políticamente a sus anchas gracias a Sumar, a Esquerra y a Bildu, que no han dado un golpe encima de la mesa ni en la agenda legislativa ni ante los escándalos de corrupción".

Monrosi ha cuestionado además el sentido de hablar de una "crisis de Gobierno" en los términos planteados por Yolanda Díaz: "¿Crisis de Gobierno de qué? ¿Que salga el ministro de Infraestructuras y entren otros? Si lo que está afectando al PSOE en materia de corrupción son los hombres del presidente del Gobierno". Y concluye: "Es el presidente quien está en el centro de todos y cada uno de los escándalos, porque son su gente".

