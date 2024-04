El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha explicado en Al Rojo Vivo cómo fue el ataque sufrido a la salida de un mitin en Barakaldo, cuando un hombre se acercó a él y le roció gas pimienta.

Pradales ha explicado que al salir del mitin se encontró con una persona que él no conocía y que le cortó el pasó. "Me empezó a decir algo que no entendí y me acerqué para pedirle que me lo explicara", ha indicado. En ese momento, el hombre sacó un bote de gas pimienta.

"Me agredió cerca del ojo izquierdo. Me intenté apartar pero me siguió rociando gas pimienta por la cara", ha recordado. El candidato del PNV ha reconocido que, en cuestión de medio minuto, había perdido la visión. "Me quedé ciego", ha indicado.

Tras esto, dos personas le cogieron cada una de un brazo para llevarle al hospital. "Yo pedía que me dieran agua porque la quemazón era brutal, no podía abrir los ojos", ha confesado, señalando que antes de ir al hospital entraron en un bar para que pudiese echarse agua en los ojos.

Ahora, ha reconocido que se encuentra mejor, aunque continúa con molestias. "Tengo una quemadura interna que no es grave, pero que me acompañará durante ocho días", ha señalado, asegurando que, pasado el susto, sigue con ganas de continuar en campaña.