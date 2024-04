El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha dado nuevos detalles del ataque sufrido este martes a la salida de un mitin en Barakaldo. En una entrevista en TVE, Pradales ha explicado que llegó a quedarse ciego. "Hubo un momento en el que estaba completamente ciego hasta que me hicieron un tratamiento de choque. No se sabía si iba a poder ir al debate. Mi mujer y mi madre estaban muy preocupadas", ha señalado.

Un hombre le abordó a la salida del mitin en plena campaña para las elecciones vascas que concluyen este domingo. "Cuando iba hacia el coche para dirigirme al debate me abordó una persona que desconocía, me balbuceó algo, me acerqué para oír mejor y luego me rocío con un spray de pimienta en el ojo izquierdo", ha explicado Pradales.

"He dormido muy poquito. La noche se alargó porque tuve que ir a comisaria a denunciar... Un susto muy desagradable. Un poco de dolor que me va a acompañar estos días por lo que me han dichos los oftalmólogos de Cruces", ha añadido.

El hombre de 49 años detenido este martes como autor del ataque con un espray pimienta al candidato permanece en dependencias de la Ertzaintza a la espera de pasar a disposición judicial. El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que el arrestado está acusado de un delito de lesiones y se prevé que en las próximas horas sea puesto a disposición del juez.

Los hechos se produjeron poco antes de las siete y media de la tarde del martes cuando el agresor abordó en la calle al candidato del PNV y a su acompañante tras haber intervenido en un acto electoral en Barakaldo antes de acudir a la sede de la televisión pública vasca EiTB para participar en un debate.

A consecuencia del ataque, Imanol Pradales y su acompañante tuvieron que ser atendidos en el Hospital de Cruces, en Barakaldo, de las lesiones en el rostro y los ojos que sufrieron. Posteriormente pudieron abandonar el centro sanitario y el candidato a lehendakari participó en el debate televisivo, donde reconoció que no veía bien del ojo izquierdo y lamentó el "susto" sufrido por este ataque que, según dijo, no representa a la sociedad vasca.

Todos los candidatos que participaban en el debate de EiTB condenaron lo ocurrido, al igual que lo hicieron en las redes sociales dirigentes políticos nacionales como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.