Joan Baldoví, sobre la vivienda: "El PSOE ha estado arrastrando los pies y ahora, a final de legislatura, vienen las prisas"

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes ha exigido respuestas inmediatas ante la crisis de la vivienda y ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso que utilice el desahucio de Maricarmen para generar polémica. La entrevista completa, en Al Rojo Vivo.

Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, afirma contundente en una entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, que hay que buscar mecanismos legales para que no vuelvan a ocurrir desahucios como el de Maricarmen, ocurrido en Madrid este pasado miércoles 23 de septiembre, que ha despertado todo un clamor social en las calles.

"Me da igual si se llama expropiación, si expropiación no, pero que se busquen los mecanismos legales para que una persona de 87 años, tan vulnerable como Maricarmen, no se pueda quedar de patitas en la calle. Busquemos los mecanismos, pero no nos cerremos en banda", afirma contundente.

Por otro lado, reprocha al PSOE parte de su inacción en materia de vivienda en todo este tiempo: "Creo que, en este sentido, el PSOE durante mucho tiempo ha estado arrastrando los pies y creo que ahora, a final de legislatura, vienen las prisas. Y vienen las prisas, precisamente, porque yo creo que desde el PSOE no han apostado claramente por sacar una ley de vivienda que protegiera a este tipo de personas".

También ha respondido a las palabras que Isabel Díaz Ayuso cargando contra la izquierda: "A la ultraizquierda nunca le han importado" los desahucios y por eso "no ha hecho nada" en ocho años.

"Si la señora Ayuso, en lugar de preocuparse de que una ciudadana de Madrid se quede en la calle, se limita a decir que viene el Frente Popular, es que es una persona que ha perdido toda la humanidad y que ha perdido, en definitiva, lo que tiene que tener un político. Y un político lo que tiene que hacer es intentar es solucionar el problema de sus ciudadanos. Y la señora Ayuso no está para eso, sino que está para polemizar todos los días en todas las cosas", afirma Baldoví.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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