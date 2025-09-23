Pilar Velasco, sobre González Amador: "El error original de Ayuso fue convertirse en la defensora de su pareja"

La periodista ha señalado que el "mayor error" que cometió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue poner a su jefe de gabinete a llevar la defensa "enviando correos y haciendo gestiones" porque afectaba a su imagen.

Pilar Velasco ha analizado el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, confesando que cree que el error original que cometió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue convertirse en "la defensora de su pareja" con un caso de fraude fiscal y otros delitos.

En concreto, la jueza ha abierto juicio oral contra él acusándole de seis delitos: dos contra la Hacienda Pública, dos de falsedad documental, otro delito continuado contable y un sexto de pertenencia a grupo criminal.

Un hecho que ha provocado que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, cargue contra la jueza acusándole de 'lawfare'. La periodista ha destacado en Al Rojo Vivo que, precisamente, el "mayor error" de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue ponerle a él a llevar la defensa enviando correos y haciendo gestiones "porque afectaba a su imagen".

Ahora, Pilar Velasco ha confesado que espera que el Consejo General del Poder Judicial, al igual que hizo con el Gobierno, repruebe a Miguel Ángel Rodríguez por estas declaraciones.