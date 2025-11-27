Ahora

Análisis

Pilar Velasco, sobre Aldama y Koldo: "Antes los corruptos se metían bajo la alfombra, ahora se han convertido en una especie de pseudomatones amenazando"

La realidad del caso Koldo y todo lo que implica ya de por sí es muy grave, afirma la periodista Pilar Velasco, pero "no hay que confundir la realidad con las expectativas". En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Pilar Velasco

En todo lo que concierne al caso Koldo, la periodista Pilar Velasco, al igual que su compañero de mesa, el también periodista José Enrique Monrosi, advierte que "no hay que confundir la realidad con las expectativas".

"La realidad es muy grave, Koldo y Ábalos irán a prisión, con lo que eso implica para el PSOE y para Sánchez, pero ¡ojo! con las expectativas porque llevamos muchos meses escuchando eso de 'cuidado que vamos a tirar de la manta', que vamos a tumbar al Gobierno....", señala Velasco.

"Antes los corruptos se metían literalmente debajo de la alfombra. Luis Bárcenas o Francisco Correa mantuvieron silencio durante años, ahora [los corruptos] se han convertido en una especie de pseudomatones amenazando con 'tenemos', 'tenemos', 'tenemos'... Y me refiero a Víctor de Aldama y Koldo García, que llevan meses paseándose por los medios", añade la periodista.

Lo cierto es que según se va acercando su entrada en prisión, Koldo va subiendo la apuesta de la que aún no conocemos los audios: "Realidad por un lado, expecativas por otro", sentencia Velasco. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

