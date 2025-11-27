Monrosi advierte sobre los "fantasmas y los fantasmillas" en el caso Koldo: "Llevamos un año escuchando que hay bombas atómicas para hacer caer al Gobierno"

El periodista José Enrique Monrosi quiere advertir de la importancia de, en un caso de corrupción como el del caso Koldo, centrarnos en las investigaciones judiciales y no en lo que dicen ser portavoces de otros: "Cuidado con los fantasmas, 'fantasmillas' y 'fantasmones'".

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, señala la importancia de atender a los informes de la UCO y a las investigaciones judiciales en un caso tan delicado de corrupción como es el de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán o Víctor de Aldama.

EstEsto es, según afirma Monrosi, "en momentos tan delicados políticamente como este (la entrada en prisión de Ábalos y Koldo) hay que tener mucho cuidado con los fantasmas, 'fantasmillas' y 'fantasmones' porque llevamos un año y medio escuchando decir que hay bombas atómicas para hacer caer al Gobierno de Sánchez, no tres, sino cuatro o cinco veces. Hubo quien dijo que iban a caer ocho bombas atómicas, una cada día, y va a morir Sánchez siete veces. Y ha pasado ya un año y medio...".

De este modo, alude a la entrevista que Antonio García Ferreras le ha hecho minutos antes a Leopoldo Bernabéu, periodista y conductor de 'Leo Radio', considerado como una de las personas que mejor conoce a Koldo García, donde ha profundizado en el 'caso Koldo'. Ha asegurado que la UCO no tiene nada contra Koldo y que éste "tiene información suficiente para hacer caer a Pedro Sánchez no una, sino varias veces, por si le da por revivir".

"Si es periodista y lo sabe, ¿por qué no nos lo cuenta?", responde Monrosi. Por eso, subraya la importancia de creer en las investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los jueces. "La situación es muy complicada. Cuidado con los fantasmas, fantasmillas y fantasmones y, sobre todo, con una estrategia que parece evidente, concertada entre Koldo, Ábalos y creo que también Santos Cerdán. En este momento, hay una cosa que les une: su intento de amenaza y extorsión al PSOE", finaliza.

