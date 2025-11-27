Pilar Velasco, sobre Ábalos y Koldo: "Han buscado desde el principio un 'Luis, sé fuerte', pero no han encontrado ningún apoyo"

Pilar Velasco hace una última valoración sobre Ábalos y Koldo, antes de que el juez dictase prisión provisional sin fianza para ellos por riesgo de fuga "extremo". En el vídeo, los detalles.

Minutos antes de que el juez decretara prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga "extremo", la periodista Pilar Velasco recuerda que desde el principio, desde que saltó a la luz esta trama (el llamado caso Koldo), tanto "Ábalos como Koldo han buscado desesperadamente ese 'Luis, sé fuerte'", la frase de apoyo que Mariano Rajoy le envió a Luis Bárcenas.

"Pero no han encontrado ese 'Luis, sé fuerte', no han encontrado ningún apoyo. Están solos", añade Velasco. Sin embargo, señala que si finalmente (como así ha sido), Ábalos entra en la cárcel, "si hace ese paseíllo, va a materializar la realidad de su soledad y de la petición de 24 años de cárcel que pesan sobre él".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para el que fuera ministro de Transportes, y 19 para el que fuera su asesor, Koldo García.

El daño para el PSOE, finaliza Velasco, "es tremendo", aunque "no es mortal". En el vídeo podemos ver al completo su última valoración sobre el caso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.