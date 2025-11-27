Ahora

Análisis

Pilar Velasco, sobre Ábalos y Koldo: "Han buscado desde el principio un 'Luis, sé fuerte', pero no han encontrado ningún apoyo"

Pilar Velasco hace una última valoración sobre Ábalos y Koldo, antes de que el juez dictase prisión provisional sin fianza para ellos por riesgo de fuga "extremo". En el vídeo, los detalles.

Pilar Velasco

Minutos antes de que el juez decretara prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga "extremo", la periodista Pilar Velasco recuerda que desde el principio, desde que saltó a la luz esta trama (el llamado caso Koldo), tanto "Ábalos como Koldo han buscado desesperadamente ese 'Luis, sé fuerte'", la frase de apoyo que Mariano Rajoy le envió a Luis Bárcenas.

"Pero no han encontrado ese 'Luis, sé fuerte', no han encontrado ningún apoyo. Están solos", añade Velasco. Sin embargo, señala que si finalmente (como así ha sido), Ábalos entra en la cárcel, "si hace ese paseíllo, va a materializar la realidad de su soledad y de la petición de 24 años de cárcel que pesan sobre él".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para el que fuera ministro de Transportes, y 19 para el que fuera su asesor, Koldo García.

El daño para el PSOE, finaliza Velasco, "es tremendo", aunque "no es mortal". En el vídeo podemos ver al completo su última valoración sobre el caso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | La Fiscalía Anticorrupción pide la prisión para Ábalos por el alto riesgo de fuga
  2. Pérez Llorca sigue la estela de Mazón: culpa al Gobierno por la DANA y lanza guiños a Vox en su investidura
  3. La senda de estabilidad expone la debilidad de un Gobierno muy lejos de lograr aprobar sus Presupuestos
  4. Venezuela revoca la concesión a Iberia y a otras cuatro aerolíneas por suspender sus vuelos en pleno conflicto con EEUU
  5. Francia anuncia un nuevo servicio militar voluntario: estos son los requisitos y la paga que se dará a los jóvenes
  6. Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong