Pilar Gómez, sobre el rescate de Plus Ultra: "El debate no es Zapatero, sino cómo se llevó a cabo el rescate"

Velasco valora que la Audiencia Nacional investigue si el rescate de Plus Ultra cumplía la legalidad y cuestiona su necesidad: "Viendo cómo Koldo y Ábalos se movían alrededor de la compañía, conviene recordar qué tipo de empresa era. Evidentemente, no era imprescindible".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra, en concreto sobre el presunto uso irregular de los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno durante la pandemia y la posible existencia de operaciones de blanqueo de fondos públicos y de oro procedente de Venezuela en varios países.

En este contexto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde negó de forma tajante haber facilitado o influido en el rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. Una comparecencia extensa, en la que Zapatero rechazó algunas informaciones publicadas, pero también admitió haber cobrado cerca de medio millón de euros por informes elaborados para uno de los implicados en el caso, así como que sus hijas percibieron ingresos por trabajos de marketing y comunicación. El expresidente defendió que todas esas actividades fueron legales.

Para la periodista y directora de 'Artículo 14', Pilar Velasco, la clave del debate no está tanto en las relaciones personales de Zapatero como en la existencia —o no— de pruebas concretas.

"La cuestión es si hay una prueba que lo demuestre. Si la hay, tendrá que ser la Justicia quien dirima si José Luis Rodríguez Zapatero ha cometido alguna irregularidad", subraya Velasco, quien añade que la amistad del expresidente con una figura relevante dentro de Plus Ultra puede resultar llamativa, "pero eso no significa necesariamente que sea delictiva".

Más allá del foco sobre Zapatero, Velasco desplaza el centro de gravedad del caso hacia el propio rescate: "Para mí, lo importante del rescate de Plus Ultra no es el señor Zapatero, sino cómo se hizo ese rescate".

En este sentido, recuerda que, a diferencia del rescate de Air Europa —una compañía de gran tamaño y con un peso estratégico evidente—, el caso de Plus Ultra plantea dudas de fondo. "Cuesta entender que una aerolínea de ese tamaño, con el número de aviones y la dimensión que tenía, fuera considerada imprescindible".

Velasco considera positivo y saludable que la Audiencia Nacional investigue el procedimiento seguido y determine si el rescate cumplía o no los parámetros legales exigibles: "Yo los pongo en duda. Y viendo cómo Koldo y Ábalos se movían alrededor de Plus Ultra, conviene recordar qué tipo de compañía era. ¿Era realmente necesario rescatarla? Evidentemente, no".

