La reacción viral de un niño al recibir el regalo de sus sueños: una caja llena de piedras

Este niño no quería juguetes ni videojuegos por su cumpleaños, su mayor deseo era tener una caja llena de piedras y sus padres decidieron cumplirle el sueño.

La reacción de un niño al descubrir que le han regalado lo que más le gusta por su cumpleaños se ha colado en los virales de Aruser@s. ¿El regalo? Una caja de plástico completamente llena de piedras.

Al parecer, el pequeño pedía cada tarde ir al parque para jugar con las 'piedritas' que encontraba allí, así que sus padres decidieron sorprenderle con un auténtico tesoro.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver la enorme alegría del niño al descubrir su regalo. "Levanta orgulloso", comenta Hans Arús al ver la escena. "Ahora, los padres no se han dejado la pasta", bromea Alfonso Arús.

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