Pilar Gómez, sobre el acuerdo de migración entre el PSOE y Junts: "A un partido xenófobo no se le puede dar la potestad de elegir quién puede estar en Cataluña"

PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para que Cataluña gestione las materias de migración, tal como pedían los de Carles Puigdmont. Según este acuerdo, el Gobierno delega en Cataluña el control de aeropuertos y zonas críticas, la gestión de los CIE y la devolución de extranjeros (aquí podemos ver al acuerdo al detalle).

La periodista Pilar Gómez, directora de Artículo 14, recuerda antes una frase que pronunció recientemente Pedro Sánchez, en relación a Europa. "Decía que no se podía delegar una competencia como la migración -y tenía razón-, porque la migración es un tema que afecta a todos los países de la UE, no es un tema puramente doméstico". Es por ello, sostiene Gómez que "el Gobierno se pone sus propias líneas rojas porque sabe que existen y hay un borde constitucional, porque la Constitución recoge una serie de transferencias, pero no todas".

Tanto es así, que "el Gobierno lo que hace es que ni lo pasa, que sería lo normal, por el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado", señala Gómez, finalizando que "a un partido xenófobo como es Junts, con alcaldes que han tenido una campaña electoral con discursos radicales y xenófobos, no se le puede dar la potestad de elegir quién puede estar en Cataluña y en España". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.