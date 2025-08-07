Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Pilar Cancela acusa a PP y Vox de "vetar la inclusión plena" de los musulmanes en Jumilla y no descarta llevar a la Justica la decisión

El contexto Partido Popular y Vox se han puesto de acuerdo para prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos de la localidad murciana. Una medida que ha generado una gran polémica.

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la decisión que han tomado PP y Vox en Jumilla, Murcia, donde han acordado prohibir la celebración de actos islámicos en espacios públicos de dicha localidad.

Cancela ha recordado que, desde las instituciones, tienen la responsabilidad política de ser "conscientes" de que las decisiones que se toman "tienen consecuencias", aclarando que están vulnerando "el derecho constitucional de libertad de reunión y culto" con esta medida.

Además, ha aclarado que también están "vetando la inclusión plena" del 20% de las personas extranjeras que están integradas en Jumilla y que cotizan a la Seguridad Social. Por tanto, ha recalcado la importancia de analizar las decisiones que se toman.

"Hay que pensar más allá, como país, y ver el potencial que tiene la inclusión de las personas migrantes", ha explicado.

En cuanto a si tienen pensado llevar esta decisión de PP y Vox a la Justicia, la secretaria de Estado de Migraciones ha indicado que esta es una acción de Gobierno en su conjunto. "Se están estudiando las medidas que se pueden adoptar", ha asegurado.

Pilar Cancela ha indicado que se han tomado medidas de calado donde se vulnera el marco constitucional. Por tanto, ha reconocido que hay que "analizarlo detenidamente", confesando que no descartan nada. "Hay que tomar las cosas con precaución y verlas bien", ha zanjado.

