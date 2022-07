Miguel Sebastián ha reaccionado en Al Rojo Vivo sobre al anuncio de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha afirmado este viernes que el nuevo impuesto a la banca se aprobará a través de una proposición de ley que se negociará con los grupos parlamentarios, y cuyos detalles se conocerán la semana que viene.

En este sentido, el economista ha señalado que "la proposición de ley quiere decir que esto va a tener un recorrido bastante largo en el tiempo" y que "no lo tienen muy claro, porque si no, sería un decreto ley". "La banca no tiene beneficios extraordinarios, y si hay un aumento de beneficios con la subida de tipos de interés, pagarán más impuesto de sociedades", ha explicado, al tiempo que ha expresado: "Yo creo que jurídicamente este impuesto está complicado".

Para Sebastián, "la opción hubiese sido llegar a un acuerdo y decir que contribuya más (la banca) durante uno o dos años y, a cambio, se rebajarán los impuestos en el futuro, hacer una especie de pacto temporal con ellos". "Eso sí que podría tener algún recorrido, que aportaran más durante este año y el que viene, que está siendo muy afectado por la crisis de Ucrania", ha manifestado el exministro de Industria, tras lo que ha zanjado: "Creo que el nuevo impuesto tiene poco recorrido jurídico".