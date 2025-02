Pepe Luis Vázquez pronostica lo que hará el Gobierno con la tributación del IRPF en el SMI: "Habrá una solución intermedia para que no llegue la sangre al río"

Pepe Luis Vázquez, periodista de Artículo 14, informa que, según lo hablado con varios diputados del Congreso, hay una mayoría transversal -salvo el PSOE- que apoya elevar el mínimo exento del IRPF al nuevo SMI. "María Jesús Montero no se puede permitir una derrota de este calado", afirma el periodista, haciendo referencia a la al nuevo choque existente entre el Gobierno de colación (PSOE-Sumar).

María Jesús Montero habría ganado, de momento, la batalla, al aprobar en Consejo de Ministros que el nuevo SMI tribute, en contra de lo que quería Yolanda Díaz que era que, como siempre, el SMI estuviera exento de IRPF.

Vázquez cree que la situación no se va a revertir del todo, esto es, que la parte socialista del Gobierno no dará su brazo a torcer, pero, según su opinión, "habrá una solución intermedia para que no llegue la sangre al río". Porque, desde luego, añade el periodista, "si vemos en el Congreso de los Diputados, todas las fuerzas, salvo el PSOE , se unen para elevar el mínimo exento de IRPF al nuevo SMI, Montero estaría en la situación más controvertida de toda su vida política". En el vídeo, podemos ver completa su intervención.