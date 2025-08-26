Pepe Luis Vázquez, sobre los incendios: "El problema no está en la legislación, sino en los políticos que usan cualquier catástrofe para eludir su responsabilidad"

En Al Rojo Vivo, lo que el periodista afirma que en España "cualquier tragedia se ha convertido en una causa partidista para intentar derribar al contrario".

España sigue en llamas con 14 incendios activos. Mientras tanto, el PP, desde la oposición, ha anunciado un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales, y el Gobierno busca un gran acuerdo de Estado.

En este contexto, el periodista Pepe Luis Vázquez se ha mostrado crítico con el clima político actual: "Yo voy a contracorriente. Coincido en que habría que afinar determinadas cuestiones, pero en general, si uno revisa la legislación vigente, está más o menos bien estructurada. El problema no está en las normas ni en las competencias, el problema lo tenemos con los políticos, que aprovechan cualquier catástrofe para inhibir su responsabilidad y cargarla sobre el adversario".

Según Vázquez, en España "cualquier tragedia se ha convertido en una causa partidista para intentar derribar al contrario". Una dinámica que, en su opinión, "genera mucha desconfianza entre administraciones, porque también se ha trasladado a las relaciones entre comunidades autónomas".

Lo que el periodista deja claro es que, si bien el sistema es mejorable, el foco no debe ponerse en él: "El verdadero problema no está en el sistema, sino en las personas que lo gestionan".